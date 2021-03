Biglia | “Quando sono andato via dal Milan ho pianto”

(Di sabato 13 marzo 2021) Lucasoggi è il capitano del Fatih Karagumruk in Turchia. Piccola “colonia” di ex Serie A con Bertolacci, Borini, Castro, Zukanovic e Viviano, l’argentino ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Sequi è grazie a Viviano, dopo due giorni dalla sua telefonata ero già a Istanbul per firmare”. Il centrocampista ha parlato anche dell’addio al: “Pioli l’anno scorso ha scelto di far giocare Bennacer, ma nessun problema.via hoperò,fatto così”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lucas Biglia, 35 anni, oggi è il capitano del Fatih Karagumruk in Turchia. Piccola 'colonia' italiana con Bertolacci, Borini e Viviano. Insieme a loro anche altri due ex Serie A come Lucas Castro e ... Il centrocampista, ora in Turchia, ripercorre l'esperienza in rossonero (e non solo): "Li Yonghong poco presente, il club oggi è grande con Maldini"