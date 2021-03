Biglia: «Non sono un mercenario. Addio alla Lazio? Ho pianto» (Di domenica 14 marzo 2021) Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Lucas Biglia ha raccontato la sua esperienza con la maglia della Lazio. Le sue parole. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Lucas Biglia ha raccontato la sua esperienza alla Lazio. Le sue parole. CAPITANO – «È successo un casino. Battute a parte, fu un onore. Una responsabilità. All’inizio avrebbe voluto dare la fascia a Klose, ma era a fine carriera e disse di no. La scelta era tra me e Candreva, Pioli scelse me. Poi Antonio si rifiutò di fare il vice, ma tra noi nessuna polemica». RIMPIANTI – «Le 6 finali perse sono il maggior rimpianto. Me ne bastava una, una soltanto, e sarebbe stato più semplice prendere molte decisioni. Gli insulti e le critiche che mi presi ad Auronzo due giorni prima di lasciare la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Lucasha raccontato la sua esperienza con la maglia della. Le sue parole. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Lucasha raccontato la sua esperienza. Le sue parole. CAPITANO – «È successo un casino. Battute a parte, fu un onore. Una responsabilità. All’inizio avrebbe voluto dare la fascia a Klose, ma era a fine carriera e disse di no. La scelta era tra me e Candreva, Pioli scelse me. Poi Antonio si rifiutò di fare il vice, ma tra noi nessuna polemica». RIMPIANTI – «Le 6 finali perseil maggior rim. Me ne bastava una, una soltanto, e sarebbe stato più semplice prendere molte decisioni. Gli insulti e le critiche che mi presi ad Auronzo due giorni prima di lasciare la ...

