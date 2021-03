America's Cup 2021, l'equilibro non si spezza: è 3 - 3 tra Luna Rossa e Team New Zealand (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle acque di Auckland continua a regnare l'equilibrio. Nella terza giornata di regate della finale di America's Cup 2021 , Luna Rossa e Emirates Team New Zealand si dividono ancora una volta la ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle acque di Auckland continua a regnare l'equilibrio. Nella terza giornata di regate della finale di's Cupe EmiratesNewsi dividono ancora una volta la ...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - de_giovannna : RT @RaiNews: Situazione di perfetta parità fra Luna Rossa e Team New Zealand, al termine della terza giornata di regate nella finale di Cop… - zazoomblog : America’s Cup Peter Burling: “In gara-6 abbiamo dimostrato cosa può fare la nostra barca con strada libera” -… -