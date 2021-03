Vaccini Ue, Breton: AstraZeneca non sta facendo del suo meglio (Di venerdì 12 marzo 2021) 'Sulla consegna dei Vaccini in Europa, AstraZeneca sta facendo sforzi ma non del suo meglio, come previsto dai contratti con l'Ue'. Lo ha scritto il commissario Ue per il Mercato unico, Thierry Breton,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) 'Sulla consegna deiin Europa,stasforzi ma non del suo, come previsto dai contratti con l'Ue'. Lo ha scritto il commissario Ue per il Mercato unico, Thierry,...

Advertising

claudina1947 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini Ue, Breton: AstraZeneca non sta facendo del suo meglio #covid - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Vaccini Ue, Breton: AstraZeneca non sta facendo del suo meglio #covid - MediasetTgcom24 : Vaccini Ue, Breton: AstraZeneca non sta facendo del suo meglio #covid - ansaeuropa : 'Sulla consegna dei #vaccini' in Europa, #AstraZeneca sta facendo 'sforzi' ma 'non del suo meglio', come previsto d… - gringo_elgringo : @Ruffino_Lorenzo A quanto pare nonostante sia stato chiesto in modo informale da parte di Breton e la Von Der Leyen… -