Tutti pazzi per Pirola ma il Monza pensa all’acquisto

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il difensore centrale delLorenzo, dopo una prima parte di stagione dietro le quinte, si sta mettendo meritatamente in luce, con ottime prestazioni. Alcuni club di serie A lo stanno tenendo d’occhio ma Berlusconi e Gallianino a rilevarne il cartellino a titolo definitivoverrà acquistato dal? L’Under 20 azzurro, già nell’orbita dell’Under 21 italiana, è in prestito dall’Inter. Tuttavia il suo rendimento sta convincendo sempre di più la dirigenza biancorossa a valutare l’ipotesi di un acquisto definitivo. Il brianzolo potrebbe creare un’ottima plusvalenza alla società nerazzurra. Come riporta FcIN: Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sarebbero disposta ad investire tra i 10-12 milioni quest’estate, in caso di raggiungimento della Serie A. Una somma che potrebbe ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi

QUOTIDIANO.NET

... attore, produttore e imprenditore Snoop Dogg ( Dolemite Is My Name, Soul Plane -in ... Think Like a Man ) e Serayah McNeill ( Empire, Favorite Son ),con ruoli ricorrenti. Black Mafia ...... un luogo lunare con un mare grigio, dove gli uomini si ammazzano,di rabbia, mentre le ... losche sale da biliardo, enormi navi cargo a mutilare l'orizzonte del porto, eranolì davvero. la ...Il difensore centrale del Monza Lorenzo Pirola, dopo una prima parte di stagione dietro le quinte, si sta mettendo meritatamente in luce, con ottime prestazioni. Alcuni club di serie A lo stanno tenen ...Edgar Ramire, per la prima volta protagonista di una commedia, "Yes Day" rivela «Mi hanno sequestrato in Venezuela qualche anno fa, ma solo ora ho deciso di raccontarlo» ...