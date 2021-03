Tornano gli Imagine Dragons con due nuove canzoni

(Di venerdì 12 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – Gliricon due: “Follow You” e “Cutthroat” – accompagnate da due lyric video. Pubblicate da KidinaKorner/Interscope, le tracce inedite segnano il ritorno della band multiplatino da “Origins”, il disco del 2018. “Follow You”, brano disponibile da oggi per la programmazione radiofonica, è una canzone d'amore prodotta da Joel Little con chitarre lisergiche e arrangiamenti intricati. Dan Reynolds, voce della band, ha scritto il brano durante un momento di svolta del suo matrimonio. Stava per firmare le carte del divorzio quando ha ricevuto un messaggio da sua moglie: la coppia d'apprima postopose il momento della firma di una settimana e poi per sempre. “Cutthroat” è invece un inno punk, una spinta verso la volontà di uccidere il lato critico dentro ...

