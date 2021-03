Test Qatar MotoGP, Day 3: Petrucci guida i 'cinque cammelli' di Losail (Di venerdì 12 marzo 2021) Il classico vento del deserto ha spazzato via le velleità dei team MotoGP , disincentivati dal provare anche oggi. Raffiche violentissime hanno portato in pista la sabbia del deserto, coprendo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) Il classico vento del deserto ha spazzato via le velleità dei team, disincentivati dal provare anche oggi. Raffiche violentissime hanno portato in pista la sabbia del deserto, coprendo ...

Advertising

SkySportMotoGP : Test Losail, vento e sabbia. @JoanMirOfficial: 'Oggi facciamo motocross' ?? @antonioboselli Gli aggiornamenti LIVE:… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi e Alex Rins, a bordo pista si chiacchiera di macchine e Formula 1. VIDEO #SkyMotori #MotoGP… - Sport_Fair : La #Ducati non gira ma sorride con #Miller e #Bagnaia #Petrucci sfida la sabbia del #Qatar L'analisi della terza gi… - FormulaPassion : #MotoGP: il bilancio in casa #Aprilia al termine dei test in #Qatar - gponedotcom : Un debuttante dai capelli bianchi per Ducati: Davide Tardozzi in azione: Per passare il tempo nell'ultima giornata… -