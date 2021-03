Spezia, Chisoli scherza: «Italiano non è ancora pronto per una big (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di campionato contro l’Atalanta Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di campionato contro l’Atalanta scherzano sul futuro del tecnico Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole Italiano – «E’ corteggiato ma non è ancora pronto. Deve rimanere allo Spezia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente delloStefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di campionato contro l’Atalanta Il presidente delloStefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di campionato contro l’Atalantano sul futuro del tecnico Vincenzo. Ecco le sue parole– «E’ corteggiato ma non è. Deve rimanere allo». Leggi su Calcionews24.com

