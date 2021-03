Serie A, vincono Lazio e Atalanta (Di venerdì 12 marzo 2021) Serie A, i risultati di venerdì 12 marzo. La Lazio batte nel finale il Crotone. Tris dell’Atalanta allo Spezia. ROMA – Serie A, i risultati di venerdì 12 marzo. La giornata si apre con il successo della Lazio contro il Crotone. Bene anche l’Atalanta che supera 3-1 lo Spezia. Serie A, i risultati di venerdì 12 marzo Di seguito i risultati di Serie A di venerdì 12 marzo 2021, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Lazio-Crotone 3-2Atalanta-Spezia 3-1 Pallone Serie ASerie A, Atalanta-Spezia 3-1: tris della ‘Dea’ Atalanta-Spezia 3-1 Marcatori: 53? Pasalic (A), 55? ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021)A, i risultati di venerdì 12 marzo. Labatte nel finale il Crotone. Tris dell’allo Spezia. ROMA –A, i risultati di venerdì 12 marzo. La giornata si apre con il successo dellacontro il Crotone. Bene anche l’che supera 3-1 lo Spezia.A, i risultati di venerdì 12 marzo Di seguito i risultati diA di venerdì 12 marzo 2021, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)-Crotone 3-2-Spezia 3-1 PalloneA,-Spezia 3-1: tris della ‘Dea’-Spezia 3-1 Marcatori: 53? Pasalic (A), 55? ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Europa League, risultati e marcatori: Ajax e Villarreal vincono e convincono, in gol anche Raul Abiol - tabellamercatob : Classifiche #SerieB Partite perse dopo essere andati in vantaggio 5 sconfitte per l'#Entella, 4 per la #Reggina… - redazioneDNP : Il punto sul girone B di serie C: - Cortefranca e Trento in fuga; - vincono anche Brixen, Unterland Damen e Triesti… - Elettra03125933 : RT @missNormaJane: @MassimoCaputi Ogni anno che la juve esce dalla CL vi fate la stessa identica domanda e ad ogni elezione per la Lega di… - MattiaLeta2 : @Alessiatty22 Beh sì guarda la Serie A ad esempio, un sistema in cui ogni partita é comprata ed é vero come il Wres… -