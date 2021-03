Razzismo a Buckingham Palace? I bookmaker sospettano di Carlo

Leggi su dire

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Caccia al razzista a Buckingham Palace: l’intervista di Meghan Markle con Oprah Winfrey fa tremare la monarchia britannica. La moglie del principe Harry ha accusato di razzismo un membro della Corte, preoccupato per il colore della pelle del piccolo Archie, senza svelarne il nome. Per i bookmaker internazionali il principale indiziato è Carlo: l’eterno erede al trono, con cui Harry ha detto di non avere più rapporti dopo avergli comunicato la sua intenzione di lasciare il Palazzo, è favorito a 3 volte la scommessa. A ricostruire vicenda e quotazioni, in un articolo pubblicato online è Agipro, agenzia di stampa giochi e scommesse. I rapporti molto tesi di Harry col fratello William proiettano il duca di Cambridge al secondo posto a 4,00. “Non siamo assolutamente una famiglia razzista”, ha smentito durante una visita in una scuola a Londra.