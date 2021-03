Preoccupazione per le condizioni di Antibo: l’ex campione in terapia intensiva (Di venerdì 12 marzo 2021) Il siciliano è ricoverato all’ospedale civico di Palermo C’è Preoccupazione per le condizioni di salute di Salvatore “Totò Antibo”, ex primatista italiano dei 5000 e 10 mila metri che è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale civico di Palermo. Dopo essere stato intubato è stato spostato nel reparto di intensiva con prognosi riservata. Il sindaco di Altofonte, dove è nato il campione 59 anni fa ha scritto su Facebook: “Ho appreso che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un’embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totò!”. La conferma è poi arrivata anche del nipote, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Il siciliano è ricoverato all’ospedale civico di Palermo C’èper ledi salute di Salvatore “Totò”, ex primatista italiano dei 5000 e 10 mila metri che è attualmente ricoverato inall’ospedale civico di Palermo. Dopo essere stato intubato è stato spostato nel reparto dicon prognosi riservata. Il sindaco di Altofonte, dove è nato il59 anni fa ha scritto su Facebook: “Ho appreso che il nostroSalvatoresi trova ricoverato ina causa di un’embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totò!”. La conferma è poi arrivata anche del nipote, ...

Advertising

amnestyitalia : ??31 stati hanno sottoscritto una dichiarazione per esprimere “profonda preoccupazione” per le massicce violazioni d… - Adnkronos : 'Purtroppo sta esattamente succedendo quello che molti di noi avevano previsto' - fattoquotidiano : Gli studenti non ci stanno e si preparano alla protesta. Comprendono la preoccupazione per i contagi, ma non accett… - martaserafini : RT @RiccardoNoury: Ponendo fine a 7 anni di vergognoso silenzio, su impulso della Finlandia 31 stati - tra cui anche l'Italia - hanno prese… - giacobbelena : RT @RiccardoNoury: Ponendo fine a 7 anni di vergognoso silenzio, su impulso della Finlandia 31 stati - tra cui anche l'Italia - hanno prese… -