Per un'industria circolare e decarbonizzata (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo target europeo di riduzione delle emissioni di gas serra del 55% al 2030 è impegnativo. Per raggiungerlo sarebbe molto utile, probabilmente necessario, ricorrere anche a misure per recuperare i gap di circolarità in attività rilevanti. Di questo si occupa un recente studio fatto da Ellen Mac Arthur Foundation in collaborazione con Institute for European Environmental Policy (A low-carbon and circular industry for Europe. Think 2030 Policy paper 2021). Lo studio analizza la riduzione di emissioni di gas serra generata da misure di circolarità adottabili entro il 2030, in tre settori rilevanti: gli edifici, la mobilità urbana e l'agroalimentare. Nella costruzione di edifici nella UE è impiegato il 47% del totale dei materiali consumati: il 33% dell'acciaio, il 20% della plastica, il 25% dell'alluminio e il 65% del cemento. Applicando misure di economia ...

