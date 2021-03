Napoli, agenti aggrediti in piazza Bellini: emessi 5 DASPO (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Questore di Napoli ha emesso cinque provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di 5 napoletani tra i 28 e i 41 anni, per la rivolta dello scorso 14 giugno in piazza Bellini. In quell’occasione, i poliziotti di una Volante erano stati bersaglio di parole ingiuriose pronunciate da una persona che le aveva ripetute a un successivo passaggio della pattuglia. Gli agenti avevano così deciso di identificare l’uomo che si era rifiutato di dichiarare le proprie generalità continuando ad offendere gli operatori e ad urlare per attirare l’attenzione delle altre persone presenti. L’aggressore era stato poi raggiunto da altre due persone che, proferendo insulti all’indirizzo dei poliziotti, li avevano aggrediti e percossi per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Questore diha emesso cinque provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di 5 napoletani tra i 28 e i 41 anni, per la rivolta dello scorso 14 giugno in. In quell’occasione, i poliziotti di una Volante erano stati bersaglio di parole ingiuriose pronunciate da una persona che le aveva ripetute a un successivo passaggio della pattuglia. Gliavevano così deciso di identificare l’uomo che si era rifiutato di dichiarare le proprie generalità continuando ad offendere gli operatori e ad urlare per attirare l’attenzione delle altre persone presenti. L’aggressore era stato poi raggiunto da altre due persone che, proferendo insulti all’indirizzo dei poliziotti, li avevanoe percossi per ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, agenti aggrediti in piazza Bellini: emessi 5 DASPO ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, agenti aggrediti in piazza Bellini: emessi 5 #Daspo - - cherzous : @PiazzapulitaLA7 @piersileri Trattate i casi in Sicilia dei due agenti e l’insegnante a Napoli morti dopo l’ammini… - kiara86769608 : RT @laGigogin: Quando parlano di vaccinare con priorità i giornalisti, schiaffateglielo in faccia ?? Covid, rapporto Antigone: deceduti nel… - pietrodambrosio : RT @laGigogin: Quando parlano di vaccinare con priorità i giornalisti, schiaffateglielo in faccia ?? Covid, rapporto Antigone: deceduti nel… -