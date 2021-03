Lupin 2 su Netflix: ecco quando esce la seconda parte (Di venerdì 12 marzo 2021) Lupin ha interessato veramente tantissime persone e la serie Netflix è riuscita a portare sui nostri schermi televisivi un vero e proprio capolavoro. Grazie alla bravura di Omar Sy, infatti, abbiamo potuto vedere una delle serie Netflix più belle di sempre. Mentre tutti attendono Aprile per vedere la nuova stagione della Casa di Carta, adesso è il momento di andare a capire quando uscirà Lupin 2. Probabilmente è meglio dire che si tratta della seconda parte della prima stagione. Infatti la mini serie è stata divisa in due parti per permettere alle persone di gustarsela meglio, e diciamocela tutta anche per dare a Netflix la possibilità di avere un catalogo sempre più grande. Come succede per molte serie Netflix anche in questo caso ... Leggi su giornal (Di venerdì 12 marzo 2021)ha interessato veramente tantissime persone e la serieè riuscita a portare sui nostri schermi televisivi un vero e proprio capolavoro. Grazie alla bravura di Omar Sy, infatti, abbiamo potuto vedere una delle seriepiù belle di sempre. Mentre tutti attendono Aprile per vedere la nuova stagione della Casa di Carta, adesso è il momento di andare a capireuscirà2. Probabilmente è meglio dire che si tratta delladella prima stagione. Infatti la mini serie è stata divisa in due parti per permettere alle persone di gustarsela meglio, e diciamocela tutta anche per dare ala possibilità di avere un catalogo sempre più grande. Come succede per molte serieanche in questo caso ...

Advertising

_SDeJong_ : Visti altri 2 episodi di Lupin Netflix. Non è male. Forse poteva essere un pelo con più azione per i miei gusti ma è guardabile. - sambucaproblems : Comunque quest'edizione di Arsenio Lupin pubblicata da Netflix è molto carina ???? - lucenelmiocielo : Aiuto adesso quando parlate di Lupin non so più se vi riferite al personaggio hp o al film di Netflix ?? - infoitcultura : Lupin 2: Netflix svela altri dettagli sulla seconda parte - infoitcultura : Anticipazioni Lupin su Netflix: svelata la trama dei nuovi episodi (VIDEO) -