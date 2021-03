L'asteroide più grande del 2021 sfiorerà la Terra il 21 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Domenica 21 marzo passerà l’asteroide più grande dell’anno. Denominato 2001 FO32, ricorda il Jet Propulsion Laboratory della Nasa, l’asteroide ha una grandezza stimata tra 440 e 680 metri e passerà a una distanza di assoluta sicurezza dalla Terra: 2 milioni di chilometri, cioè oltre cinque volte la distanza tra la Terra e la Luna. L’asteroide compie un giro intorno al sole in 810 giorni, ma non tornerà vicino a noi fino al 2052, quando transiterà a una distanza di 2,8 milioni di chilometri. Niente paura: non sarà un pericolo. La particolarità è l’alta velocità di passaggio: ben 124 mila chilometri all’ora, maggiore della gran parte della maggioranza di corpi simili che transitano dalle parti del nostro pianeta. La ragione è la particolare orbita molto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Domenica 21passerà l’piùdell’anno. Denominato 2001 FO32, ricorda il Jet Propulsion Laboratory della Nasa, l’ha unazza stimata tra 440 e 680 metri e passerà a una distanza di assoluta sicurezza dalla: 2 milioni di chilometri, cioè oltre cinque volte la distanza tra lae la Luna. L’compie un giro intorno al sole in 810 giorni, ma non tornerà vicino a noi fino al 2052, quando transiterà a una distanza di 2,8 milioni di chilometri. Niente paura: non sarà un pericolo. La particolarità è l’alta velocità di passaggio: ben 124 mila chilometri all’ora, maggiore della gran parte della maggioranza di corpi simili che transitano dalle parti del nostro pianeta. La ragione è la particolare orbita molto ...

Advertising

Corriere : Il 21 marzo passa l’asteroide più grande dell’anno, in sicurezza - lapatty_dan : RT @HuffPostItalia: L'asteroide più grande del 2021 sfiorerà la Terra il 21 marzo - HuffPostItalia : L'asteroide più grande del 2021 sfiorerà la Terra il 21 marzo - ange_cor : @enzo6619 @markorusso69 Condivido il tuo pensiero, sarò cinica, ma sopraviveremo solo i più intelligenti che non si… - derek_zth : @ManuQ24916888 No, sarebbe più 'sul pezzo'. Forse da un asteroide sospeso... -

Ultime Notizie dalla rete : asteroide più Tra pochi giorni il più grande asteroide di tutto l'anno si avvicinerà alla Terra A marzo un asteroide passerà a distanza ravvicinata dalla Terra. Si tratta di un 'sasso' spaziale enorme, lungo oltre un km. Si chiama 2001 F32 e sarà l'asteroide più grande di tutto il 2021. Se finora abbiamo assisito al passaggio in totale sicurezza di diverse rocce spaziali, quella che verrà a farci visita il 21 marzo prossimo sarà a dir poco ...

Il 21 marzo passa l'asteroide più grande dell'anno, a distanza di sicurezza Domenica 21 marzo passerà l'asteroide più grande dell'anno. Denominato 2001 FO32, ricorda il Jet Propulsion Laboratory della Nasa , l'asteroide ha una grandezza stimata tra 440 e 680 metri e passerà a una distanza di assoluta ...

A marzo unpasserà a distanza ravvicinata dalla Terra. Si tratta di un 'sasso' spaziale enorme, lungo oltre un km. Si chiama 2001 F32 e sarà l'grande di tutto il 2021. Se finora abbiamo assisito al passaggio in totale sicurezza di diverse rocce spaziali, quella che verrà a farci visita il 21 marzo prossimo sarà a dir poco ...Domenica 21 marzo passerà l'grande dell'anno. Denominato 2001 FO32, ricorda il Jet Propulsion Laboratory della Nasa , l'ha una grandezza stimata tra 440 e 680 metri e passerà a una distanza di assoluta ...