Imprese | Capone | accelerare su nuovi contributi a fondo perduto

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – "L'annuncio del sottosegretario dell'Economia, Durigon, va nella direzione auspicata, segnando un cambio di passo nell'azione di Governo. Bene la proposta sul taglio delle cartelle fino a 10mila euro, l'innalzamento da 5 a 10 milioni del tetto di fatturato per accedere ai rimborsi, il miliardo aggiuntivo per la stagione turistica montana". Così il segretario generale UGL, Paolo Capone. "L'eliminazione dei codici Ateco – prosegue – consentirà finalmente di erogare indennizzi all'intera platea dei 2,8 milioni di aziende e partite IVA, calcolati sul decremento di fatturato dell'intero 2020 sul 2019 – prosegue – una misura necessaria più volte invocata dall'Ugl. Importante, al tempo stesso, la proroga del divieto di licenziamenti fino al 31 maggio, a maggior ragione alla luce dei dati dell'Istat che rilevano una perdita di 456 mila posti di lavoro nel 2020.

