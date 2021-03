"I militari? Scelta migliore per gestire l'emergenza Covid" (Di venerdì 12 marzo 2021) Matteo Carnieletto Crisanti afferma che, per gestire l'emergenza Covid, sarebbe stato meglio scegliere un ingegnere di Amazon. Ma si sbaglia. E soprattutto dimentica che, nel 2016, Jeff Bezos lanciò un piano per assumere 25mila veterani in cinque anni: "Siamo costantemente alla ricerca di leader in grado di inventare, pensare in grande e avere una predilezione per l'azione" "Noi militari...". Alessio Garofalo non indossa più la divisa, ma continua a sentirsi parte dell'Esercito. "L'Esercito ti rimane dentro. Mi ricordo che, da cadetto, il mio Capitano mi portò davanti alla colonna dell'Allievo del palazzo ducale di Modena, dove erano incise queste parole: 'Divorare le lagrime in silenzio, donare sangue e vita. Questa è la nostra legge e in questa legge Dio'. In questa frase si incarna il valore del ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Matteo Carnieletto Crisanti afferma che, perl', sarebbe stato meglio scegliere un ingegnere di Amazon. Ma si sbaglia. E soprattutto dimentica che, nel 2016, Jeff Bezos lanciò un piano per assumere 25mila veterani in cinque anni: "Siamo costantemente alla ricerca di leader in grado di inventare, pensare in grande e avere una predilezione per l'azione" "Noi...". Alessio Garofalo non indossa più la divisa, ma continua a sentirsi parte dell'Esercito. "L'Esercito ti rimane dentro. Mi ricordo che, da cadetto, il mio Capitano mi portò davanti alla colonna dell'Allievo del palazzo ducale di Modena, dove erano incise queste parole: 'Divorare le lagrime in silenzio, donare sangue e vita. Questa è la nostra legge e in questa legge Dio'. In questa frase si incarna il valore del ...

