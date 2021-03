Gotti: “Pensiamo partita dopo partita, ancora non siamo salvi. Il Genoa è simile a noi” (Di venerdì 12 marzo 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza alla vigilia di Genoa-Udinese: “Al di là del cambio di marcia, mi sembra che questo Genoa sia abbastanza simile a noi, quindi le insidie che noi troveremo nell’affrontare il Genoa sono le stesse che potranno trovare loro”. Sugli obiettivi per il proseguo della stagione: “Tenere la squadra sugli obiettivi è la parte maggiore del lavoro dell’allenatore ma questo vale per tutte le partite del campionato non solo per quella di domani. Intanto, a 32 punti non siamo aritmeticamente salvi. Quindi, bisogna fare altri punti per considerarsi fuori dalla mischia. Credo, poi, che l’unico modo di pensare saggio sia quello di concentrarsi partita per partita ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza alla vigilia di-Udinese: “Al di là del cambio di marcia, mi sembra che questosia abbastanzaa noi, quindi le insidie che noi troveremo nell’affrontare ilsono le stesse che potranno trovare loro”. Sugli obiettivi per il proseguo della stagione: “Tenere la squadra sugli obiettivi è la parte maggiore del lavoro dell’allenatore ma questo vale per tutte le partite del campionato non solo per quella di domani. Intanto, a 32 punti nonaritmeticamente. Quindi, bisogna fare altri punti per considerarsi fuori dalla mischia. Credo, poi, che l’unico modo di pensare saggio sia quello di concentrarsiper...

