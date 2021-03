Gothic | il remake del gioco è in sviluppo presso Alkimia Entertainment

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ildiè in, il team dicreato da THQ Nordic per la produzione di titoli gdrsarà lo sviluppatore deldi. Il progetto era stato presentato l’anno scorso tramite un teaser giocabile, e rappresenta il ritorno sulle scene di una serie storica, rimasta ferma sin dal lontano 2010, con un quarto capitolo che aveva deluso enormemente gli appassionati e aveva costretto il vecchio publisher alla bancarotta.mostrerà presto ildiSebbene la serie possa non dire molto ai giocatori più giovani, per ...

Sarà proprio il neonato sviluppatore ad occuparsi dell'atteso remake di Gothic, ufficialmente confermato da THQ Nordic dopo la demo giocabile del 2019. Di Gothic Remake abbiamo finora avuto solo un piccolo assaggio, consistente in una demo denominata Gothic Playable Teaser scaricabile gratuitamente su Steam. Si tratta di un contenuto corposo, dotato ...