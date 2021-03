Giustizia: Cdm, ok a dl su abilitazione avvocati, prove passano da scritte a orali' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, attesa l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la sola sessione indetta con decreto ministeriale 14 settembre 2020. Si legge nella nota del Cdm. Il decreto tiene conto del parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico, che ha ritenuto non sia possibile lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato previste nei giorni 13, 14, 15 aprile 2021 e prevede, quindi, che le stesse saranno sostituite da una prova orale consistente nella soluzione di un caso di diritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dellaMarta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'all'esercizio della professione di avvocato, attesa l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la sola sessione indetta con decreto ministeriale 14 settembre 2020. Si legge nella nota del Cdm. Il decreto tiene conto del parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico, che ha ritenuto non sia possibile lo svolgimento in sicurezza delledell'esame dialla professione di avvocato previste nei giorni 13, 14, 15 aprile 2021 e prevede, quindi, che le stesse saranno sostituite da una prova orale consistente nella soluzione di un caso di diritto ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Cdm, ok a dl su abilitazione avvocati, prove passano da scritte a orali'... - musicaleggeera : @howlettsolo -lo vedo come un artista talentuoso, la canzone non mi piaceva, la consideravo al pari di quella di bu… - LDO_Fondazione : 'La nostra politica di transizione ecologica, per godere anche del sostegno europeo, non può prescindere dal garant… - ragusaibla : RT @GuadagnoRaffae2: Il nuovo Ministro della Giustizia, Cartabia, durante il CdM a Dario Franceschini: qui pensiamo al Paese e non ai parti… -