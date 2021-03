Francesco Totti e la proposta a Verdone per il remake di ‘In viaggio con papà’ (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ex calciatore si è raccontato a “Sette” Francesco Totti ha ormai iniziato una nuova fase della sua carriera dopo l’addio al calcio giocato. L’ex calciatore che ha anche vinto il nastro d’argento per il suo docufilm “Mi chiamo Francesco Totti”, si è raccontato nell’ultimo numero di “Sette”. Nel corso dell’intervista il campione ha parlato anche del Covid: “Ho avuto una polmonite bilaterale, sono stati 24 giorni molto duri, i ragazzi si sono spaventati anche se per fortuna loro erano tutti positivi ma asintomatici”.A causa del virus ha anche infatti perso il padre Enzo. Impossibile poi non parlare della Roma calcio: “Trigoria è quasi la mia prima casa. L’addio? Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ex calciatore si è raccontato a “Sette”ha ormai iniziato una nuova fase della sua carriera dopo l’addio al calcio giocato. L’ex calciatore che ha anche vinto il nastro d’argento per il suo docufilm “Mi chiamo”, si è raccontato nell’ultimo numero di “Sette”. Nel corso dell’intervista il campione ha parlato anche del Covid: “Ho avuto una polmonite bilaterale, sono stati 24 giorni molto duri, i ragazzi si sono spaventati anche se per fortuna loro erano tutti positivi ma asintomatici”.A causa del virus ha anche infatti perso il padre Enzo. Impossibile poi non parlare della Roma calcio: “Trigoria è quasi la mia prima casa. L’addio? Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel ...

