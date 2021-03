F1, test Bahrain 2021. Max Verstappen il più veloce nella prima giornata. La Ferrari completa 116 giri (Di venerdì 12 marzo 2021) Quest’oggi a Sakhir è cominciata ufficialmente la stagione 2021 della Formula Uno. Non parliamo ancora del Mondiale, per quello bisognerà attendere un altro paio di settimane, bensì dell’unica sessione collettiva di test prevista prima dell’inizio dello stesso, che peraltro si svolgerà proprio in Bahrein. Cionondimeno, nella giornata odierna l’autodromo bahreinita ha tenuto a battesimo le vetture del 2021. Non sono mancati sia gli imprevisti che i colpi di scena. TURNO MATTUTINO C’è parecchio vento e la pista si sporca con estrema facilità. Impossibile, quindi, ottenere tempi di rilievo. Alla fine della sessione il più veloce è Daniel Ricciardo, all’esordio sulla nuova McLaren-Mercedes. L’australiano, che percorre complessivamente 45 giri, ferma il ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Quest’oggi a Sakhir è cominciata ufficialmente la stagionedella Formula Uno. Non parliamo ancora del Mondiale, per quello bisognerà attendere un altro paio di settimane, bensì dell’unica sessione collettiva diprevistadell’inizio dello stesso, che peraltro si svolgerà proprio in Bahrein. Cionondimeno,odierna l’autodromo bahreinita ha tenuto a battesimo le vetture del. Non sono mancati sia gli imprevisti che i colpi di scena. TURNO MATTUTINO C’è parecchio vento e la pista si sporca con estrema facilità. Impossibile, quindi, ottenere tempi di rilievo. Alla fine della sessione il piùè Daniel Ricciardo, all’esordio sulla nuova McLaren-Mercedes. L’australiano, che percorre complessivamente 45, ferma il ...

