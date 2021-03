Enrico Letta | mi candido alla guida del Pd Non cerco l’unanimità

(Di venerdì 12 marzo 2021)si candidadel Pd e precisa. “Nonla verità nei rapporti tra noi”. In un videomessaggio su Twitter l’ex premier spiega: “Parlerò domenica all’assemblea del Pd, io credoforza della parola, al valore della parola. Chiedo a tutti coloro che domenica voteranno di ascoltare la mia parola, di votare sulla base delle mie parole. Sapendo che io nonla verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano”. #iocisonoPD pic.twitter.com/IBWyXcaw5h —(@) March 12, 2021

12.14 Pd, Enrico Letta scioglie la riserva:"Ci sono"
"Sono qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd", ha detto su Twitter Enrico Letta sciogliendo in tal modo la riserva. "Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici", ha aggiunto. "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda..."
Enrico Letta ha sciolto la riserva: 'Io ci sono'
Roma, 12 marzo 2021 Segreteria Pd, Letta: Non cerco unanimità ma verità tra di noi per uscire da crisi "Un settimana fa non lo avrei immaginato, ma eccomi qui, io ci sono..."
L'annuncio era atteso a partire dalle 12.30, ma Enrico Letta si è anticipato di qualche minuto e attraverso un video pubblicato su Twitter ha confermato la sua volontà di candidarsi a segretario del Pd.