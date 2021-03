' Di notte chiudetevi a chiave in camera' | il consiglio della polizia ai genitori di Benno per stare al sicuro dal figlio

Advertising

VoceDelTrentino : Benno e la crisi psicotica anche a Bolzano. “Chiudetevi a chiave in camera la notte” il consiglio ai genitori - -

Ultime Notizie dalla rete : notte chiudetevi

la VOCE del TRENTINO

Leggi anche > La polizia aveva consigliato alla coppia di stare il più possibile al sicuro dal figlio, per evitare che potesse aggredirli durante la. Tutto ciò succedeva dopo il ricovero di ...Non fu un episodio isolato quello che in Germania, nell'estate dello scorso anno, aveva visto Benno soffrire di una grave crisi psicotica che aveva obbligato i medici tedeschi a sottoporlo ad un Tso.Benno, crisi psicotica anche a Bolzano. “Chiudetevi a chiave in camera la notte” il consiglio dei medici a Laura e Peter Non fu un episodio isolato quello che in Germania, nell’estate dello scorso ann ...E se la prima volta la diagnosi per il 30enne fu di schizofrenia paranoide, nel capoluogo gli specialisti di psichiatria consigliarono alla famiglia di chiudersi a chiave in camera la notte per non ...