D’Annunzio: il Vate che sperimentò con le parole (Di venerdì 12 marzo 2021) Quando nominiamo Gabriele D’Annunzio non possiamo non associare a lui il termine Vate. Lui fu il poeta sacro, profeta di un tipo di parola così illustre da essere definita quasi divina. Egli nacque il 12 marzo 1863, massimo esponente del Decadentismo, uomo politico e di mondo ebbe una esistenza quasi da super uomo, da uomo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Quando nominiamo Gabrielenon possiamo non associare a lui il termine. Lui fu il poeta sacro, profeta di un tipo di parola così illustre da essere definita quasi divina. Egli nacque il 12 marzo 1863, massimo esponente del Decadentismo, uomo politico e di mondo ebbe una esistenza quasi da super uomo, da uomo

Advertising

crissa1863 : RT @AndreaSperell18: Tamara de Lempicka, enigmatica, pittrice polacca fu a Milano nel 1925, per una mostra voluta dal conte Castelbarco. Il… - AndreaSperell18 : Tamara de Lempicka, enigmatica, pittrice polacca fu a Milano nel 1925, per una mostra voluta dal conte Castelbarco.… - isabell20980317 : @giovannitrivel3 Sul Mas c'erano Luigi Rizzo, Costanzo Ciano e D'Annunzio e fu proprio in questa occasione che il V… - FRANCESC0PAGANO : RT @Focus_it: Chi fu per davvero Gabriele D'Annunzio? -

Ultime Notizie dalla rete : D’Annunzio Vate D’Annunzio, il pronipote Federico apre un’azienda: «La vita del discendente? È dura» Corriere della Sera