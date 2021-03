Crocs | la nuova collaborazione con Justin Bieber

Leggi su solodonna

(Di venerdì 12 marzo 2021) La star del popcontinua la suacon, l’ormai iconico brand di ciabatte in plastica che vanta tanti appassionati quanti haters. Per il cantante questa è la seconda capsule creata insieme all’azienda americana e stavolta si estenderà anche ai calzini. Da quando hanno debuttato le, tipiche ciabatte in plastica caratterizzate da colorazioni eccentriche e da una particolare resina schiumosa, hanno davvero diviso il pubblico. Per Articolo completo: dal blog SoloDonna