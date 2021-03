Covid | ultime notizie | 26 824 nuovi casi e 380 morti in 24h Tasso positività a 7 | 2% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle24 ore crescono le terapie intensive (+55) e i ricoveri ordinari (+409). Da lunedì 10 regioni e Trento in area rossa, 7 in arancione. Iss: "Rt sale a 1,16, l'epidemia è in epansione". Il Cdm approva il pacchetto con le misure anti-: dal 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale disuperiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno in zona rossa. Per le festività pasquali zona rossa in tutto il Paese. Via libera dell'Aifa al vaccino Johnson&Johnson