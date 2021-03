Covid | Fontana | ' non abbiamo commesso errori | virus è complicato'

(Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Non credo chesbagliato nella gestione dell'emergenza, ma che ilè piùdi quello che i nostri scienziati potessero immaginare. A più di un anno di distanza nonancora trovato una cura specifica, ma solo cure che aiutano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, in collegamento con 'Aria Pulita' su Italia 7 Gold. "Grazie al cielofatto quasi un miracolo, con i medici che hanno trovato i vaccini, che sono l'unica nostra ancora di salvezza", ha aggiunto.

: Lombardia verso zona rossa, lo dicono dati 'La Lombardia purtroppo si prepara a diventare zona rossa. Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono ..."Mi auguro che sia l'ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini" Lombardia verso la zona rossa causa varianti. Così il presidente della Regione Attilio, in collegamento con 'Aria Pulita' su Italia 7 Gold: "La Lombardia - ha spiegato - purtroppo si prepara a diventare zona rossa. I dati sono ...Lombardia torna in zona rossa da lunedì. Il limite di 250 casi positivi ogni 100mila abitanti per 7 giorni consecutivi è stato ampiamente superato ...Milano, 12 mar. (Adnkronos) - 'Non abbiamo ancora vaccinato tutti gli ultra ottantenni perché non abbiamo i vaccini. C’è una carenza del ...