Covid: Draghi, 'misure restrittive adeguate e proporzionate' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Sulla base dell'evidenza scientifica, il governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate. Lo abbiamo fatto con un decreto legge, che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione. Le nostre scelte sono state condivise più volte nella Conferenza Stato-Regioni, nello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell'amministrazione". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo all'aeroporto di Fiumicino.

riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene al Centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino. In diretta - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi venerdì 12 marzo, alle ore 11, visiterà il centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di… - smenichini : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi interviene al Centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino. In diretta - SimoneBo7 : RT @petunianelsole: Qui, il testo integrale del discorso di oggi di Draghi. -