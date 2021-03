Sondaggi elettorali Ixè | il Pd perde quasi 3 punti di consenso

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 11 marzo 2021) Le dimissioni di Zingaretti fannore al Pdtrepercentuali di. È quanto sostiene l’ultimoo realizzato dall’Istituto Ixè. In una settimana i dem passano dal 20% al 17,4%. Rispetto ad altre società demoscopiche che vedono i dem addirittura in quarta posizione, Ixè dà il Pd ancora secondo davanti a Movimento 5 Stelle (15,7%) e Fratelli d’Italia (15,5%). Aumenta però il divario dalla Lega data in crescita al 23,9%. Ora le due forze politiche sono separate da più di seipercentuali. Forza Italia incrementa i propri consensi portandosi al 9,3%. Articolo1-Mdp, dopo il divorzio da Sinistra Italiana (2,2%), balza al 3,3%. Scende sotto la soglia di sbarramento del 3% Azione di Calenda (2,7%). Fanno peggio Italia Viva (1,9%), +Europa (1,7%) e Europa ...