Sondaggi | Conte porta il Movimento a un soffio dalla Lega | crolla il Pd

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il M5s vola nei, soffiando sul collo dellache resta primo partito in Italia, ma in calo. Ecco l’effetto Giuseppe, cheil5 Stelle a 21,4 secondo le rilevazioni Emg, rispetto al 21,2 della settimana precedente. Fratelli d’Italia stacca il Pd, cresce anche Forza Italia. Ecco l’andamento delle intenzioni di voto al 9 marzo 2021 secondo Emg. >> M5S, Casaleggio sta tentando di mettere i bastoni tra le ruote atramite Rousseau?M5S vola Ilcontinua a salire grazie alla leadership di Giuseppe. Lo confermano i rilievi di Emg per Cartabianca (Rai 3). Con una percentuale di 21,4 ilsi posiziona a un solo punto di distanza dal primo in classifica ...

, M5S: aggancio alla Lega di Salvini con Giuseppeleader M5S a guida Giuseppequasi al vertice dei: secondo Emg (per la trasmissione Agorà) i pentastellati sono al 21,8% (+0,5% in sette giorni) a soli due decimi dalla Lega di Matteo Salvini (che perde lo 0,6%). ...Secondo Emg i 5 Stelle guadagnano il 3,2% in una settimana e tallonano i dem. Il Carroccio lascia sul terreno un ...Enrico Letta presenta tutte le caratteristiche per rispondere alla crisi che il PD sta attraversando in questa molto specifica contingenza storica. Dunque non va bene come segretario. D’accordo, un po ...Draghi e la leadership M5s di Conte. Le due incognite del Pd dopo Zingaretti Letta ha tutte le caratteristiche per rispondere alla crisi dem, per questo non va bene per la segreteria We use technology ...