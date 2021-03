Sequestrati 8 quintali di carne in due esercizi commerciali a Cantù e Como

Advertising

PasqualeMarro : Sequestrati otto quintali di carne avariata: nei guai due imprenditori - radiolombardia : Gdf, sequestrati quintali di carne irregolare - - piazzasalento : Oltre tre quintali di droga sequestrati a Poggiardo. Arrestati due stranieri fermi con un furgone nel parcheggio di… - DirdiCronaca : RT @DirdiCronaca: #EsaroCronaca Sequestrati 13 quintali di prodotti di panificazione e pasta fresca a San Lorenzo -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrati quintali

Radio Lombardia

... sotto sequestro sono finiti ottodi carne in cattivo stato di conservazione, 10mila prodotti Moca (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti) e duedi prodotti alimentari, ...(materiali e oggetti a contatto con gli alimenti) e 2di prodotti alimentari, privi delle dovute indicazioni di origine e provenienza. Gli interventi, condotti dai "Baschi Verdi" della ...Cantù, 11 marzo 2021 – Al termine dell’ispezione, sotto sequestro sono finiti otto quintali di carne in cattivo stato di conservazione, 10mila prodotti Moca (materiali e oggetti a contatto con gli ali ...I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, con più interventi, hanno sequestrato 8 quintali di carne in cattivo stato di conservazione, oltre 10.000 prodotti codiddeti M.O.