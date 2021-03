Sabina Guzzanti, perché ci piacciono così tanto i gatti sul web? (Di giovedì 11 marzo 2021) Sabina Guzzanti debutta nel mondo della narrativa con un romanzo di «fantascienza», «2119 – La disfatta dei Sapiens». Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) Sabina Guzzanti debutta nel mondo della narrativa con un romanzo di «fantascienza», «2119 – La disfatta dei Sapiens».

RollingStoneita : Con un romanzo distopico che tratta temi attualissimi, @SabinaGuzzanti torna a interrogarci sulla direzione che ha… - harpercollinsIT : @SabinaGuzzanti infonde il suo spirito d'osservazione e la sua preoccupazione per i nostri tempi nel suo esordio ro… - FridaSciolla : RT @illibraio: Sabina Guzzanti debutta per @harpercollinsIT con “2119 – La disfatta dei Sapiens”, un #romanzo distopico che unisce alla per… - GraziaChirico1 : RT @illibraio: Sabina Guzzanti debutta per @harpercollinsIT con “2119 – La disfatta dei Sapiens”, un #romanzo distopico che unisce alla per… - harpercollinsIT : RT @illibraio: Sabina Guzzanti debutta per @harpercollinsIT con “2119 – La disfatta dei Sapiens”, un #romanzo distopico che unisce alla per… -