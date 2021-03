Rosalinda Cannavò ascoltata in Procura sul caso Losito (Di giovedì 11 marzo 2021) . L’ex concorrente del Grande Fratello Vip convocata oggi dai pm che indagano sull’istigazione al suicidio del produttore e sceneggiatore, scomparso nel 2019. I giudici hanno ascoltato oggi Rosalinda sul caso, come persona informata dei fatti. Questo dopo le affermazioni rilasciate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, durante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) . L’ex concorrente del Grande Fratello Vip convocata oggi dai pm che indagano sull’istigazione al suicidio del produttore e sceneggiatore, scomparso nel 2019. I giudici hanno ascoltato oggisul, come persona informata dei fatti. Questo dopo le affermazioni rilasciate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, durante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

