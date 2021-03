Ronaldo | possibile l' addio alla Juve | ecco dove potrebbe andare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo possibile

E adesso che ne sarà del matrimonio tra il fenomeno e la Signora ?è stato l'assente ingiustificato nella notte del secondo choc consecutivo in Europa in sette mesi. Non si è palesato, Cristiano, attore non protagonista in uno di quegli appuntamenti in cui in ...Ha avuto alcune idee diverse, come il 4 - 2 - 2 - 2 cercato e riproposto appena è. Ha inventato molte nuove posizioni in campo come Danilo difensore puro,centravanti, Bernardeschi ...Secondo le ultime indiscrezioni di mercato entrambi sarebbero favorevoli ad un ritorno nelle squadre che li hanno lanciati ...1 Che sarà di Cristiano Ronaldo? Tuttosport oggi fa il punto sul futuro del portoghese, spiegando come, in casa Juventus, si pensi a tre possibili scambi: col Manchester United per Paul Pogba, col Par ...