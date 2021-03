Ricognizione dentro un mostro chiamato WhatsApp

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 marzo 2021) Non ho alcun account Facebook. Non ho mai scritto un tweet in vita mia, semmai scriverei un articolo breve breve e ne chiederei un cachet. Non so bene che cosa sia Instagram. Figuro però nell’indirizzario di. Non lo avessi mai fatto. Sono quotidianamente bersagliato, da parte di persone che conosco e che magari ho sentito per l’ultima volta due o tre anni fa ma anche da persone mai viste né conosciute, da mitragliate di messaggi quotidiani tutti fatti a esaltare la vanità e la promozionalità dei messaggianti. Faccio parte evidentemente di loro mailing list, figuro come un loro potenziale cliente. Fanno un clic e quel brandello di vanità arriva a tutti. Ecco di questo si tratta. Che suil rapporto non è più tra una persona e una persona, meno che mai tra due amici che si scambiano pareri e informazioni e notizie l’uno dell’altro, e ...