Reddito di cittadinanza usato per comprare droga: lo spaccio in un negozio di frutta e verdura (Di giovedì 11 marzo 2021) Utilizzavano la carta del Reddito di cittadinanza per acquistare droga in un negozio di frutta e verdura di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. A scoprire la compravendita di droga sono stati i carabinieri del comando provinciale di Potenza cdurante un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano. L'ultima follia del Reddito di cittadinanza I carabinieri hanno sgominato una banda dedita al traffico di droga che riforniva la Basilicata e la Puglia. La sede "logistica e operativa" era in un negozio di famiglia di frutta e verdura: all'interno il commercio di droga con persone che si confondevano con gli ...

fattoquotidiano : Il ministro Orlando istituisce il comitato per la valutazione del reddito di cittadinanza: sei componenti, la presi… - fattoquotidiano : INPS MULTATO I vertici dell'Istituto: “Perché non ci hanno mai multato per il Reddito di cittadinanza o la Cassa in… - MediasetTgcom24 : Potenza, spacciavano droga nel negozio di ortofrutta di famiglia: sovrapprezzo ai clienti che usavano Reddito citta… - GiovannaCampi6 : RT @francesco088661: #staseraitalia Il REDDITO DI CITTADINANZA SOTTO ACCUSA. Moltissimi italiani e stranieri (che vivono in ITALIA)PERCEPIS… - giovannitrivel3 : RT @GHINODITACCO18: La prima Regione in Italia per numero di famiglie che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza è Campania..... -