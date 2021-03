Pd, Zingaretti “Letta soluzione più forte e autorevole” (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico Letta. La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per un rilancio della nostra sfida di grande partito popolare, vicino alle persone e non alle polemiche. Promotore di un progetto per l'Italia e l'Europa e baricentro di qualsiasi alternativa alle destre”. Lo scrive su Facebook il segretario dimissionario del Pd Nicola Zingaretti.“Tutto il sistema politico italiano sta ridefinendosi. Il Pd con Letta definirà un suo profilo adeguato e competitivo.Rivolgo un pensiero, un immenso grazie e un abbraccio a tutte e a tutti i militanti, i simpatizzanti e gli elettori con i quali abbiamo condotto belle battaglie in questi 24 mesi di cui 14 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono convinto che lapiùedper prendere il testimone della Segreteria sia Enrico. La sua forza ezza sono la migliore garanzia per un rilancio della nostra sfida di grande partito popolare, vicino alle persone e non alle polemiche. Promotore di un progetto per l'Italia e l'Europa e baricentro di qualsiasi alternativa alle destre”. Lo scrive su Facebook il segretario dimissionario del Pd Nicola.“Tutto il sistema politico italiano sta ridefinendosi. Il Pd condefinirà un suo profilo adeguato e competitivo.Rivolgo un pensiero, un immenso grazie e un abbraccio a tutte e a tutti i militanti, i simpatizzanti e gli elettori con i quali abbiamo condotto belle battaglie in questi 24 mesi di cui 14 ...

