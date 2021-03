Pagamenti: per Satispay volume totale +81% nel 2020 (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Nei Pagamenti digitali senza le carte di credito il transato 2020 si attesta a 500 milioni e di questi circa il 60% è passato da Satispay attraverso un numero di Pagamenti pari a 20 milioni, che rappresenta il 67% del numero dei Pagamenti totali del segmento in esame. E’ quanto riferisce la società, riportando alcuni dati sulla sua performance nel 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Neidigitali senza le carte di credito il transatosi attesta a 500 milioni e di questi circa il 60% è passato daattraverso un numero dipari a 20 milioni, che rappresenta il 67% del numero deitotali del segmento in esame. E’ quanto riferisce la società, riportando alcuni dati sulla sua performance nel. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

