Omicidio Ilenia Fabbri, la figlia: 'Io so che babbo non voleva ammazzarla' (Di giovedì 11 marzo 2021) Arianna Nanni parla dopo l'arresto del padre Claudio , accusato di essere il mandante dell'Omicidio della mamma Ilenia Fabbri , avvenuto il 6 febbraio scorso a Faenza . 'Io so che lui non la voleva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021) Arianna Nanni parla dopo l'arresto del padre Claudio , accusato di essere il mandante dell'della mamma, avvenuto il 6 febbraio scorso a Faenza . 'Io so che lui non la...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere': La giovane Arianna: 'Il problema è Pierluigi Barb… - repubblica : Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere': La giovane Arianna: 'Il problema è Pierlu… - rep_bologna : Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere' [aggiornamento delle 11:47] - StraNotizie : Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere' - Il_Paradroide : RT @danititti: E dopo le parole della figlia che difende il padre che ha assoldato un killer per uccidere la madre, direi di chiuderla qui.… -