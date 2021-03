Omicidio Bolzano, la confessione di Benno Neumair apre la pista della premeditazione (Di giovedì 11 marzo 2021) . Alcuni dettagli del racconto dell’Omicidio fornito da Benno Neumair aprirebbero la pista della premeditazione, inesistente fino a prova contraria. Vi sarebbero alcuni elementi che farebbero intendere il desiderio di Benno di allontanare da sè il sospetto di un calcolo precedente al giorno dell’Omicidio. La confessione di Benno Neumair ha aperto nuovi scenari all’interno dell’indagine riguardante la morte dei due coniugi di Bolzano. Perché i racconti di Benno, il figlio 30enne dei due insegnanti in pensione, sono solo una base dalla quale partire per arrivare ad altro. Altro, perché ci sono ancora dettagli del suo racconto che non tornano. La sua ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 11 marzo 2021) . Alcuni dettagli del racconto dell’fornito daaprirebbero la, inesistente fino a prova contraria. Vi sarebbero alcuni elementi che farebbero intendere il desiderio didi allontanare da sè il sospetto di un calcolo precedente al giorno dell’. Ladiha aperto nuovi scenari all’interno dell’indagine riguardante la morte dei due coniugi di. Perché i racconti di, il figlio 30enne dei due insegnanti in pensione, sono solo una base dalla quale partire per arrivare ad altro. Altro, perché ci sono ancora dettagli del suo racconto che non tornano. La sua ...

