MotoGP, Valentino Rossi: “Abbiamo fatto un ulteriore step in avanti, migliorato il setting” (Di giovedì 11 marzo 2021) Valentino Rossi è soddisfatto al termine del penultimo giorno di test di MotoGP a Losail (Qatar). Il “Dottore“, in sella alla Yamaha Petronas, ha trovato il giusto feeling, rientrando nella top-10 (ottavo) a 0?749 dal compagno di marca Maverick Vinales e infrangendo per la prima volta il muro dell’1’54”. Da sottolineare come siano tre le M1 nei primi tre posti, ovvero quella di Vinales, di Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e del francese Fabio Quartararo. Un crono che sicuramente conforta il campione di Tavullia che sembra aver imboccato la strada giusta: “Abbiamo fatto un ulteriore step in avanti rispetto a ieri, Abbiamo trovato un buon time attack. Davanti sono tutti molto veloci, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021)è soddisal termine del penultimo giorno di test dia Losail (Qatar). Il “Dottore“, in sella alla Yamaha Petronas, ha trovato il giusto feeling, rientrando nella top-10 (ottavo) a 0?749 dal compagno di marca Maverick Vinales e infrangendo per la prima volta il muro dell’1’54”. Da sottolineare come siano tre le M1 nei primi tre posti, ovvero quella di Vinales, di Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e del francese Fabio Quartararo. Un crono che sicuramente conforta il campione di Tavullia che sembra aver imboccato la strada giusta: “uninrispetto a ieri,trovato un buon time attack. Dsono tutti molto veloci, ma ...

