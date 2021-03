MotoGP Test Qatar Day 4 | Vinales guida lo squadrone Yamaha

(Di giovedì 11 marzo 2021) Si è appena conclusa la quarta giornata deiin. Dopo il gran tempo firmato ieri da Miller, la penultima sessione di prove pre season ha visto svettare in cima alla lista dei tempi ancora una Ducati.segna un ottimo 1.53.244. Egli è seguito da Morbidelli e Quartararo. I piloti torneranno in pista domani per l’ultima sessione a loro disposizione prima dell’inizio del Mondiale il 28 Marzo, ancora in. Bagnaia svetta nel day 4 deiinDopo Jack Miller nel day 3, èa mettersi a comandare la lista dei tempi. Il suo crono è più lento di poco meno di un decimo (+0.061) del tempo dell’australiano segnato ieri. Secondo un fantastico Morbidelli davanti all’ex compagno Quartararo. I ...

90 [] " Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti con l'appuntamento dedicato alla diretta scritta della quarta giornata di2021 dellain Qatar . Sul circuito di Losail i piloti tornano in pista avendo a disposizione sette ore, dalle 12 alle 19 (ora italiana), per affinare i loro prototipi in vista dell'esordio ...DIRETTA2021 LOSAIL: BAGNAIA DAVANTI A TUTTI Ci avviamo verso la fine dei2021 a Losail , per questa giornata di giovedì. Uno sguardo alla classifica ci dice che al comando c'è ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.03: Festa Yamaha al termine del day-4 dei test di MotoGP a Losail. Sulla pista del ...Piccolo imprevisto alla curva 9 per il pilota LCR Honda che viene sbalzato a terra. Iker Lecuona si offre come taxi e lo porta fino al box ...