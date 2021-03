MOMENTI PARTICOLARI CAPRE, CASHMERE E AMICIZIA PARTE 1 (Di giovedì 11 marzo 2021) MOMENTI PARTICOLARI : Ritorniamo a parlare di CAPRE da CASHMERE. Questa volta siamo andati nell’allevamento di Frisanco dove un’ immunologa Paola Zaccone e una veterinaria, Tatiana Sbaragli, a partire da febbraio 2020 hanno dato vita al primo allevamento di CAPRE da CASHMERE in Friuli. Un progetto che però non si limita al CASHMERE ma si estende al trekking con le CAPRE e quindi alla rivalutazione turistica del territorio . Col loro in questa avventura anche Andrea Vendramin guida naturalistica e Martina De Florio per il trekking e la protezione del gregge dai lupi. Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021): Ritorniamo a parlare dida. Questa volta siamo andati nell’allevamento di Frisanco dove un’ immunologa Paola Zaccone e una veterinaria, Tatiana Sbaragli, a partire da febbraio 2020 hanno dato vita al primo allevamento didain Friuli. Un progetto che però non si limita alma si estende al trekking con lee quindi alla rivalutazione turistica del territorio . Col loro in questa avventura anche Andrea Vendramin guida naturalistica e Martina De Florio per il trekking e la protezione del gregge dai lupi.

