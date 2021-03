Advertising

TV7Benevento : Mo: Netanyahu rinvia visita Emirati, ricovero moglie e tensione con Amman... - infoitinterno : Medioriente, Netanyahu rinvia viaggio Emirati per dissensi con Giordania -

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu rinvia

Il Messaggero

ha nuovamente espresso compiacimento per l'impegno alla "pace storica" manifestato dal principe ereditario Muhammed ben Zayd, e dal re del Bahrein Hamed ben Issa al - Khalifa. (ANSAmed).Il premier Benjaminnon lo ammette esplicitamente, ma fa trasparire dalle sue dichiarazioni che sarebbe riuscito a concordare con il CEO di Pfizer condizioni migliori che altrove, ...Gerusalemme, 11 mar. (LaPresse/AP) - Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha rinviato la storica visita negli Emirati Arabi Uniti, citando dissensi con ...Tel Aviv, 11 mar. (Adnkronos) - L'attesa visita di Benyamin Netanyahu negli Emirati è stata rinviata per la quarta volta. Lo scrivono i media israeliani, citando fonti ufficiali. Previsto per oggi, il ...