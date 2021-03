Lockdown weekend | quando scatterà e cosa posso fare? Spostamenti | ristoranti | le ipotesi al vaglio

(Di giovedì 11 marzo 2021) L'unica stretta che al momento sembra certa è il passaggio di una Regione in zona rossa superata l'asticella dei 250 contagi ogni centomila abitanti. Per il resto è...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown weekend

Ma il giro di vite neisembra ormai dietro l'angolo. Allontanato il fantasma di untotale, che anche il ha escluso, bisogna ora decidere se rendere tutta Italia rossa nei, ...Ma cosa sta succedendo davvero sul fronte dei contagi? Perché ieri è scattato il coprifuoco alle 19 a Bari e la Regione Campania ha chiuso i lungomare e le piazze e il Piemonte ha sospeso tutte le ...Per il Cts l’Isola non sarà immune all'impennata, né alla stretta sulle regole generali: come cambia la mappa dei colori ...Il Consiglio dei ministri deciderà venerdì 12 marzo, sulla base dei dati del monitoraggio settimanale dei contagi. Le misure saranno previste da un decreto legge ed entreranno in vigore dalla prossima ...