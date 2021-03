L’Ema esclude la correlazione tra casi di trombosi e il vaccino di AstraZeneca Ecco perché

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 marzo 2021) Esiste davvero la possibilità che ilcontro il nuovo Coronavirus dipossa causaresubito dopo la somministrazione? La Danimarca sospende un lotto deldistribuito in 17 Paesi europei. Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo avevano già arrestato le somministrazioni. Ad oggi si contano 22disu tre milioni di persone vaccinate coldiin tutta l’Unione europea. Lo stesso succede in Italia su decisione di Aifa, a seguito di duesospetti in Sicilia, ma con un lotto differente. Sono decisioni prese in via precauzionale, che evidenziano quanto sia facile cadere nel panico in queste oconi. Specialmente se a prendere tali decisioni sono delle ...