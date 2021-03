In Spagna i rider diventano ufficialmente dipendenti

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’accordo per regolamentare la figura deiè fatto. La ministra del lavoro di Unidas Podemos, Yolanda Díaz, lo annunciava già mercoledì e ieri è stato formalizzato: isaranno considerati lavoratori a tutti gli effetti e i sindacati avranno il diritto di accedere agli algoritmi utilizzati dalle piattaforme per distribuire il lavoro. Dopo cinque mesi di negoziati difficili, il governo porta a casa un’importante risultato che dota di diritti una pletora di lavoratori precari che sono stati protagonisti in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

