Galliani ricoverato per Coronavirus, ma è in buone condizioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Galliani, ex Milan e AD del Monza, è stato ricoverato in via precauzionale. È positivo al Coronavirus dal 26 febbraio. Ecco i dettagli. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 marzo 2021), ex Milan e AD del Monza, è statoin via precauzionale. È positivo aldal 26 febbraio. Ecco i dettagli. Pianeta Milan.

Advertising

SkyTG24 : Covid, Galliani ricoverato in ospedale: è positivo da due settimane - Eurosport_IT : Adriano Galliani ricoverato in via precauzionale, due settimane dopo aver contratto il #COVID19 ??? - fanpage : Adriano Galliani ricoverato per complicazioni da #Covid19 - stepadpv : RT @rtl1025: ?? L'amministratore delegato del #Monza Adriano #Galliani è ricoverato in un ospedale milanese. Un paio di settimane fa era ris… - francobus100 : Adriano Galliani positivo al Covid: l'ex dirigente del Milan è ricoverato al San Raffaele -