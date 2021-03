Fukushima, il Giappone ricorda la catastrofe tragedia del 2011: oltre 15mila i morti (Di giovedì 11 marzo 2021) Un minuto di silenzio in tutto il Giappone per ricordare le oltre 15 mila vittime della triplice catastrofe di Fukushima avvenuta 10 anni fa. Alle 14:46 locali (le 6:46 italiane) di quell'11 marzo ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) Un minuto di silenzio in tutto ilperre le15 mila vittime della triplicediavvenuta 10 anni fa. Alle 14:46 locali (le 6:46 italiane) di quell'11 marzo ...

Advertising

fanpage : Dieci anni fa un terremoto violentissimo cambiò per sempre la storia del Giappone. #Fukushima, 11 marzo 2011. Per n… - Agenzia_Ansa : Commemorazioni in Giappone, seppur su scala limitata a causa dell'emergenza Covid, per il decimo anniversario della… - repubblica : Fukushima dieci anni dopo: il Giappone si ferma per ricordare la grande tragedia: Ma le operazioni di smantellament… - hiroshimilano : RT @fanpage: Dieci anni fa un terremoto violentissimo cambiò per sempre la storia del Giappone. #Fukushima, 11 marzo 2011. Per non dimentic… - lerribaldo : RT @europaverde_it: Nel 10° anniversario del disastro nucleare di #Fukushima, in #Giappone, vogliamo ricordare che un futuro sostenibile pu… -